Acidente de trânsito entre carro e moto deixa uma jovem com fratura exposta no pé

Na Vila Nhá-Nhá em Campo Grande um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (6), entre carro e moto deixou uma jovem com fratura exposta no pé.

Segundo uma testemunha que não quis se identificar, disse que viu o momento que um carro foi fazer a curva sentido o estádio Morenão e colidiu contra a mulher que estava pilotando uma Honda Biz, a condutora caiu ao solo e o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

O corpo de bombeiros foi acionado, a vítima foi encaminhada para o UPA Leblon, com um fratura exposta no pé, a vítima está consciente e orientada. O trânsito no local está normal apesar do acidente.

(Com informações de Itamar Buzzatta)