MPF cobra Twitter sobre verificação e falta de canal para denúnciar fake news

O MPF (Ministério Público Federal) enviou ofício ao Twitter nesta quinta-feira (6) cobrando explicações sobre a falta de mecanismos para permitir que usuários reportem conteúdos de desinformação e fake news envolvendo a COVID-19.

Na última terça-feira (4), o Twitter deu um selo de verificação de autenticidade ao perfil de uma ativista bolsonarista que já foi acusada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de espalhar mentiras nas redes sociais. O selo do Twitter foi concedido a Bárbara Destefani, que atende na rede social pelo apelido “Te Atualizei”.

Segundo o site Metrópoles, o MPF também requisitou informações sobre critérios adotados para verificação de usuários. No documento, o órgão pede ainda que o Twitter “indique se, entre os critérios usados para negar tal status de verificação, está ou não o eventual envolvimento do usuário na veiculação de conteúdo desinformativo sobre temas de saúde pública, a exemplo daqueles atinentes à Covid-19, em relação aos quais já há farto consenso de autoridades sanitárias ao redor do mundo”.