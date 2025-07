Mulher morre atropelada por caminhonete na região central de Campo Grande

Uma mulher identificada como Rosimar Ferreira dos Santos, de 51 anos, morreu na noite dessa terça-feira (8) após ser atropelada por uma caminhonete Renault Oroch na região central de Campo Grande. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua 13 de Maio, em frente à Praça Ary Coelho.

Segundo informações da BPMTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), a vítima era moradora de rua e foi atingida enquanto atravessava a via. O motorista da caminhonete seguia no sentido bairro quando sentiu o impacto da colisão. Ao perceber que havia atropelado uma pessoa, ele parou o veículo e acionou o socorro imediatamente.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da Polícia Civil e da perícia foram ao local. Rosimar não portava documentos no momento do acidente, e a identificação foi confirmada posteriormente.

O trecho foi isolado para o trabalho da perícia técnica, que deverá apontar a dinâmica do acidente. As circunstâncias exatas do atropelamento ainda estão sendo apuradas, e o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, que ficará responsável pela investigação.

O acidente reacende o alerta sobre a vulnerabilidade de pessoas em situação de rua e os riscos de atropelamentos em vias de grande movimentação, especialmente no período noturno.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais