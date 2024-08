Acidente com três veículos tem prisão de psicoterapeuta após desacatar policiais do BPtran

Segundo informações da Polícia de Trânsito, o psicoterapeuta conduzia um veículo Fiat Argo, na Avenida Ernesto Geisel, sentido ao Bairro Nova Lima, quando bateu em um Renault Scenic que estava parado no semáforo

Na manhã de hoje (24), um acidente envolvendo três veículos no cruzamento da Avenida Ernesto Geisel e Rua Dom Aquino, terminou com a prisão de um psicoterapeuta, de 37 anos, preso por desacato após xingar policias do BPTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito).

Segundo informações da Polícia de Trânsito, o psicoterapeuta conduzia um veículo Fiat Argo, na Avenida Ernesto Geisel, sentido ao Bairro Nova Lima, quando bateu em um Renault Scenic que estava parado no semáforo. Com a força do impacto o veículo acabou acertando também um Volkswagen Fox.

O homem tentou fugir por estar embriagado, mas acabou desistindo. O BPTran foi acionado e ao realizar o teste de bafômetro, percebeu que o rapaz não estava assoprando o equipamento. Ao pedirem para ele fazer o teste corretamente, o homem começou a gritar e xingar os agentes que precisaram algemá-lo.

Não satisfeito, o homem começou a se debater e foi preciso que outra equipe ajudasse os policiais a controlá-lo e colocá-lo dentro da viatura. Nesse momento, dois policias foram agredidos, um teve corte na mão e o outro suspeita de fratura no dedo.

O psicoterapeuta foi encaminhado até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso será registrado.

