Cachorro é castrado com faca em uma bar de Coxim

A equipe foi até o local e viram que havia um corte no testículo do cachorro.

Nessa sexta-feira (23), a PMA (Polícia Militar Ambiental) recebeu uma denúncia anônima informando que um cachorro teria sido castrado por uma faca, em um bar de Coxim. O crime ocorreu no dia 19, mas só foi denunciado ontem.

A equipe foi até o local e viram que havia um corte no testículo do cachorro. O proprietário relatou que a mando dele, pediu para o vizinho realizar o procedimento.

Os policias se deslocaram até a casa do vizinho e ele confirmou que castrou o animal a pedido do próprio dono. O cachorro foi encaminhado ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) para receber cuidados veterinários e os autores foram até a delegacia onde deram depoimento e em seguida, liberados.

Os dois foram indiciados pelo crime de maus-tratos animais e caso sejam condenados poderão cumprir pena de dois a cinco anos, além de estarem sujeitos a multa.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram