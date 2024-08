Fies: confira passo a passo para se inscrever, até 27 de agosto

O Ministério da Educação (MEC) está com inscrições abertas para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao segundo semestre de 2024. São ofertadas 70 mil vagas nessa edição, que contará, pela primeira vez, com cotas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas e para pessoas com deficiência.

Passo a passo – O MEC criou um passo a passo para auxiliar os estudantes a realizarem a inscrição, que ocorre pelo Fies Seleção, no , o MEC criou um passo a passo. Basta seguir as etapas a seguir:. Basta seguir as etapas a seguir:

Primeiro passo: entre no portal Acesso Único e faça o login com a sua conta GOV.BR.



Segundo passo: preencha os campos com seus dados pessoais. Após colocar todas as informações, clique em “Gravar e avançar”.



Terceiro passo: faça a autodeclaração do seu perfil étnico-racial para concorrer às vagas reservadas a pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e com deficiência . Também é necessário informar a escolaridade e declarar estar ciente dos dados fornecidos.



Quarto passo: escolha três cursos desejados. Aqui, você selecionará a instituição de ensino, preenchendo estado, município e curso pretendidos. Será possível repetir essa ação mais duas vezes, elencando a ordem de prioridade entre as opções escolhidas.



Quinto passo: preencha seus dados financeiros e os da sua família.



Sexto passo: revise todas as informações preenchidas e, caso esteja tudo certo, confirme a inscrição. Depois, salve o comprovante de inscrição com a chave de segurança.

Fies Social

Assim como no último semestre, o Fies Social vai reservar 50% das vagas para os candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O cadastro deve ter sido atualizado dentro do prazo exigido no edital. No caso dessas pessoas, também será possível solicitar a contratação do financiamento de até 100% dos encargos educacionais.

A partir de 2024, com o Fies Social, instituído pela Resolução nº 58/2024, o MEC visa retomar o papel social do programa, destinado a atender às necessidades de estudantes de baixa renda. Dessa forma, vem cumprir um papel transformador na sociedade, ao oferecer melhores condições para a obtenção de financiamento estudantil.

