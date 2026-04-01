Latam passa a operar voos diários em Dourados a partir desta quarta; transporte passa de 6 mil passageiros em março

Operações diárias e aeronaves maiores atendem aumento da demanda no Aeroporto Regional

A Latam Airline registrou um crescimento significativo em março no Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, em Dourados, transportando 6.098 passageiros entre embarques e desembarques. O aumento se deu após a ampliação dos voos, que passaram de três dias na semana, em janeiro e fevereiro, para seis dias em março.

A partir de 1º de abril, a companhia passará a operar voos diários, partindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, às 7h45, com chegada em Dourados às 8h40, e retorno às 9h20, pousando em São Paulo às 12h25. A alta procura levou a Latam a utilizar aeronaves maiores, o Airbus A320 neo, em substituição ao A319, aumentando a capacidade de 144 para 174 passageiros em diversos trechos.

Nos voos de março, alguns dias registraram quase ocupação total: em 12 de março, o avião chegou a Dourados com 168 passageiros e retornou com 137; no dia seguinte, transportou 157 passageiros em ambos os trechos; e em 26 de março, o A320 neo levou 153 passageiros na ida e na volta.

Desde a reabertura em setembro de 2025, após mais de quatro anos fechado, o aeroporto vem registrando crescimento constante. No primeiro mês de operação da Latam, foram transportados 2.449 passageiros; em outubro, 3.472; e nos quatro primeiros meses, mais de 11 mil bilhetes foram comercializados.

O prefeito Marçal Filho destaca que os números refletem o potencial do aeroporto para atrair novas companhias e oferecer mais opções de voos e destinos à população. A expectativa é que a concorrência beneficie passageiros com melhores preços e horários, consolidando Dourados como ponto estratégico para voos regionais.

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