Ação policial no Paraguai causa prejuízo milionário ao tráfico na fronteira com o Brasil

Um duro golpe contra o narcotráfico foi desferido nesta quarta-feira (20) na região de Villa Ygatimí, no Departamento de Canindeyú, próxima à fronteira com Mundo Novo. Durante a operação, as autoridades paraguaias destruíram mais de 9.600 quilos de maconha em diferentes fases de processamento, além de 200 quilos de sementes e 20 quilos de haxixe. A estimativa é de que o prejuízo para o crime organizado ultrapasse US$ 1,4 milhão, considerando os valores praticados no Brasil.

Além das drogas, os agentes desmontaram 17 acampamentos usados para o cultivo e a produção de entorpecentes. No local também foram encontradas seis prensas para compactação de carregamentos, um fuzil calibre 7,62 mm, um barco com motor de popa, oito motocicletas, semeadeiras, peneiras e um gerador, todos itens que sustentavam a logística do esquema.

A ação, batizada de “Rainha”, foi coordenada pela Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) do Paraguai, por meio do Departamento Regional de Saltos del Guairá, com suporte do Codi (Comando de Operações de Defesa Interna). A operação teve como alvo uma estrutura criminosa instalada às margens do Rio Jejui-mi.

Segundo os investigadores, o esquema mantinha ligações com uma rede de tráfico internacional anteriormente liderada por uma mulher conhecida como “Selva Hu”. Embora já tenha sido presa, ela ainda exerce influência na região de fronteira, conforme apontam relatórios de inteligência.

