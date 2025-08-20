Campo Grande recebe o 31º ELO Nacional Escoteiro com participação recorde

Mais de 560 crianças, jovens e voluntários participarão de dois dias de atividades educativas e de integração na Cidade dos Meninos

Nos dias 23 e 24 de agosto, Campo Grande será palco do 31º ELO Nacional, um grande acampamento escoteiro que acontece de forma simultânea em várias cidades do Brasil. A edição local deve reunir mais de 565 pessoas, entre crianças, jovens, adultos voluntários e apoiadores.

O acampamento será realizado na Cidade dos Meninos, instituição onde já funciona uma tropa escoteira com crianças da comunidade e, para a organização do ELO 2025, a parceria é fundamental: “Não seria possível realizar o ELO sem o apoio da Cidade dos Meninos. Mais do que ceder espaço e infraestrutura, eles compartilham conosco a missão de transformar vidas por meio da educação. É uma parceria que fortalece a todos nós e que nos enche de orgulho”, destacou Raquel Sandri, diretora presidente do Grupo Escoteiro Padre Heitor Castoldi.

Criado para valorizar a fraternidade e a amizade entre jovens, o ELO Nacional conecta grupos escoteiros de todo o país, que realizam seus acampamentos na mesma data, ainda que em lugares diferentes. Em Campo Grande, esta será a terceira edição organizada pelo Grupo Escoteiro Castoldi, desta vez com participação ampliada: além de todos os grupos escoteiros da cidade, virão também dois grupos de outras regiões do estado.

Participam desta edição os grupos: Olavo Bilac, Cidade Morena, Cruzeiro do Sul, Pedra Viva, Lobo Guará, Messiânico, Yasser, Atalaia do Pantanal, Padre Heitor Castoldi, Sesquicentenário e Binacional Badocaia.

As atividades do fim de semana foram planejadas coletivamente pelas lideranças escoteiras e incluem jogos cooperativos, educação ambiental, construções de madeira e cordas feitas pelos próprios jovens (pioneirias), além de experiências em contato com a natureza. O objetivo é ensinar valores como solidariedade, respeito e cuidado com o meio ambiente, ao mesmo tempo em que os jovens se divertem e fazem novas amizades.

“O ELO 2025 é uma oportunidade para novos aprendizados e para fortalecer a nossa capacidade de trabalhar em equipe. Fico muito animada de saber que vai ser um acampamento com todos os grupos da cidade pois nunca participei de um evento escoteiro tão grande. Acho que vai ser inesquecível!”, afirma Gabriela Rosa, guia da Tropa Sênior Arara Azul do Grupo Escoteiro Castoldi.

Além de fortalecer a convivência entre os jovens, o evento dialoga com metas globais da ONU para um mundo melhor, conhecidas como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Entre eles, destacam-se o ODS 4 (Educação de qualidade), ODS 10 (Redução das desigualdades) e ODS 16 (Paz, justiça e instituições eficazes).

Com expectativa de ampliar parcerias, integrar diferentes comunidades e promover o cuidado com o meio ambiente, o 31º ELO Nacional em Campo Grande promete deixar sua marca na cidade e no coração dos jovens participantes, além de formar cidadãos mais conscientes e preparados para contribuir com a sociedade em que vivem.

Serviço

O Elo 2025, atividade escoteira nacional, acontece na Cidade dos Meninos – R. Faride George, 1344 – Nova Lima, nos dias 23 e 24 de agosto, a partir das 8h. O encerramento acontece no domingo, 10h.

No sábado à noite, haverá o tradicional ‘Fogo de Conselho’ com todos os participantes e muito mais.