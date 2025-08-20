Transporte público: Prefeitura vai recorrer decisão que aumenta tarifa técnica para R$ 7,79 em Campo Grande

Juiz deu prazo de 15 dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 200 mil; valor pago pelo usuário segue em R$ 4,95

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, confirmou ao Jornal O Estado nesta segunda-feira (18), que a Prefeitura vai recorrer sobre a decisão judicial que determinou o reajuste da tarifa técnica do transporte coletivo para R$ 7,79. Atualmente, o valor pago pela Prefeitura é de R$ 6,17, mas os passageiros continuam pagando R$ 4,95 por passagem.

A determinação é do juiz Marcelo Andrade Campos Silva, da 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos, que deu prazo de 15 dias para o município cumprir a decisão, sob multa diária de R$ 200 mil.

“A procuradoria vai recorrer, porque nós temos meios e mecanismos para isso, e vamos seguir acompanhando o desfecho desse assunto. Vamos continuar na defesa do usuário do transporte coletivo”, declarou Adriane.

O pedido foi feito pelo Consórcio Guaicurus, que cobra da Prefeitura da Capital o cumprimento do TAG (Termo de Ajustamento de Gestão) firmado com o município e homologado pelo TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado). O consórcio alega que o município não cumpre o calendário de reajuste anual e não realizou a revisão tarifária obrigatória a cada 7 anos.

A prefeitura, por sua vez, contesta e, por meio da Agereg (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados), já havia recorrido de decisões anteriores, alegando que o consórcio descumpre obrigações contratuais. Todos os recursos, até agora, foram rejeitados.

Procurado, o Consórcio Guaicurus informou, por meio da assessoria de imprensa, que “não comenta decisões judiciais”.

Por Suelen Morales e Brunna Paula