Ação conjunta entre PC e PRF apreende drogas e produtos contrabandeados em Dourados

Em uma operação integrada realizada na tarde de ontem (7), a Policia Civil apreendeu cerca de 93 quilos de maconha e diversas mercadorias oriundas do contrabando e descaminho, em Dourados. Ação foi realizada por meio da DEFRON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteiras) em parceria com o GRVR (Grupo Regional de Vigilância e Repressão) da Refeita Federal.

A ação fez parte da Operação Protetor e Divisas e ocorreu na região da Vila Vargas. Durante as diligências, os agentes localizaram os produtos ilícitos armazenados em residências aparentemente desabitadas. Entre os itens apreendidos estão cigarros, perfumes, cigarros eletrônicos, relógios digitais e outros produtos de origem estrangeira de forma ilegal no país.

Segundo as estimativas divulgadas pela polícia, o prejuízo causado ao crime organizado ultrapassa cerca de R$ 1 milhão.

A receita Federal informou que os cigarros apreendidos serão destruídos, enquanto os demais itens poderão ser destinados a leilões, doações a instituições sociais ou incorporados aos uso de órgãos públicos.

As mercadorias fruto de contrabando e descaminho foram levadas ao pátio da Receita Federal em Campo Grande, onde passarão pelos procedimentos legais. Já o caso relacionado ao tráfico de drogas será investigado pela DEFRON, que busca identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do crime.