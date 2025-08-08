MS supera meta da OMS em aleitamento materno e inicia Agosto Dourado com 63% de prevalência

Campanha reforça importância de criar ambientes favoráveis à amamentação em casa,no trabalho e nos serviços de saúde

Mato Grosso do Sul inicia o Agosto Dourado de 2025 com um resultado expressivo: 63% dos bebês receberam aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida em 2024. O índice ultrapassa a meta da Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 50% até 2025.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o avanço é fruto de um conjunto de ações. Para Liliane Rodrigues, referência técnica em aleitamento materno, o marco evidencia o papel do apoio coletivo. “Superar a meta da OMS mostra o avanço do estado, mas o sucesso depende do apoio coletivo. Em 2025, ações serão realizadas em todo Mato Grosso do Sul para garantir ambientes favoráveis à amamentação, com suporte nos municípios, profissionais de saúde preparados e políticas públicas que acolham as mães”, afirma.

A campanha deste ano destaca que incentivar a amamentação exige mais que conscientização: é preciso oferecer condições adequadas. Licença-maternidade, orientação de profissionais capacitados, redes de apoio e espaços apropriados para amamentar ou armazenar leite estão entre os fatores determinantes para manter a prática.

O leite materno, segundo a OMS, fornece todos os nutrientes necessários nos primeiros meses de vida e ajuda a proteger contra doenças como infecções respiratórias, diarreia e obesidade. Também reduz a mortalidade infantil, favorece o desenvolvimento cognitivo e fortalece o sistema imunológico. Para as mães, contribui para a recuperação pós-parto e diminui o risco de câncer de mama e de ovário.

O Agosto Dourado foi instituído pela Lei Federal nº 13.435/2017 para valorizar o aleitamento materno. Em Mato Grosso do Sul, a campanha é simbolizada pelo ipê-branco, árvore que floresce nesta época do ano e representa o ciclo de renovação da vida.

*Com informações da Agência de Notícias de MS

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram