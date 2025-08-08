Feira Literária de Bonito é lançada em Campo Grande

Evento irá reunir escritores regionais e nacionais com diversas oficinas e rodas de conversa para a população

Na manhã desta sexta-feira (08), foi lançada oficialmente a 9º edição da Feira Literária de Bonito na Capital. Com o tema “Literatura: a autoria, a arte e a vida!”, o evento acontece de 17 a 21 de setembro de 2025. A inauguração da feira na cerimônia de hoje contou com a presença de autoridades, representantes do setor literário, convidados e imprensa na cafeteria Doce lembrança.

O encontro que celebra a escrita acontece na cidade de Bonito, Capital do Ecoturismo, que irá ser tomada pela literatura com uma programação variada na Praça da Liberdade. A professora e curadora da FLIB , Maria Adélia Menegazzo, contou para o Jornal O Estado que haverá contação de histórias, brincadeiras populares, oficinas de teatro e atividades com bonecos, voltadas especialmente para as crianças da rede municipal de ensino de Bonito, que visitam a feira ao longo da programação.

Uma novidade para esta edição é que será exposta uma réplica do local onde Carolina Maria de Jesus, uma das homenageadas da feira, morava quando era catadora de papel na favela do Canindé em São Paulo.

Homenagens

Nesta edição as homenageadas da FLIB, são Carolina Maria de Jesus, conhecida por sua obra “Quarto de Despejo”, um diário da vida nas favelas de São Paulo nos anos 1950, e Flora Thomé Fornari, poeta e cronista de Três Lagoas, membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras.

“São duas mulheres muito diferentes que se encontram pela literatura. A Carolina, com seu olhar cru e real sobre a pobreza urbana; e a Flora, com uma poética sensível sobre a vida interiorana”, explicou Maria Adélia,.

Ela também reforçou o papel do evento em meio aos núemeros sobre a leitura no Brasil “A FLIB já tem um lugar consolidado na cultura sul-mato-grossense. São nove edições, e isso mostra uma permanência rara entre eventos literários. Num momento em que perdemos milhões de leitores no país e lidamos com índices alarmantes de analfabetismo funcional, manter viva uma feira como essa é fundamental. A literatura ainda é um espaço de formação humana, de reflexão e de identidade, algo que nenhuma tecnologia consegue substituir por completo”.

Novidades

Conforme contou Carlos Porto, coordenador geral da Flib o evento terá um destaque para a homenageada Carolina Maria de Jesus “vamos ter lá uma réplica do barraco, onde ela morou, quando ela catava papel. O livro Quarto Despejo, vai ser um livro que está aí nas prateleiras para todo mundo ver. Vai ser criado esse momento importante para a feira. As novidades são diversas, a presença do público é a maior novidade.”

Ele também ressatou os entraves para realizar o evento “É sempre um desafio. Então assim, o tema, os escritores escolhidos pela curadoria, o desafio de você organizar, buscar os apoiadores para a feira acontecer. É muito importante isso e a gente está sempre presente buscando acreditar que cada momento é um momento diferente.”

Programação

Serão realizadas oficinas de criação abertas ao público, atividades formativas voltadas a professores e estudantes, debates e mesas-redondas.

Além disso, haverá rodas de conversa com escritores, poetas, romancistas, cronistas, quadrinistas, músicos, diretores de teatro e cinema. Também serão realizados projetos junto às escolas de ensino fundamental e médio, com atividades específicas para o público infantil e juvenil, desenvolvidas em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

São esperados sete escritores nacionais e 25 escritores regionais até o momento. Os que vêm de fora do Estado foram divulgados no site da Flib. São eles: Keka Reis, Júlio Maria, Sirlene Barbosa, João Pinheiro, Ana Cristina Braga Martes, Aline Bei, Henrique Rodrigues, Gustavo Castro e Andressa Marques.

O tradicional Concurso de Redação da FLIB será mantido, com premiação e publicação dos textos selecionados, estimulando a produção literária entre os estudantes.

A Secretária de Educação e Cultura de Bonito, Elisa Maria Rafael Fregatto disse na abertura do evento que o evento auxilia e proprociona o engajamento de estudantes da cidade ” A feira traz tantas coisas boas para o município de Bonito, quem ganha é toda a população, a comunidade, os visitantes, em especial os nossos estudantes. E a FLIB é mais que um evento, ela já se consolidou, já faz parte do nosso calendário e nós temos todo um cuidado também na participação dos nossos estudantes… eles participam efetivamente nas prdouções”.

Flib no Calendário Oficial de Eventos no Estado

O deputado estadual Pedro Kemp, que também esteve no evento além de destacar a importância citou a inclusão da Flib no calendário cultural “Eu queria celebrar a FLIB como uma dessas iniciativas que reforçam esse amor ao conhecimento, à cultura, à arte, à literatura, ontem na Assembleia Legislativa nós votamos projeto de lei que incluiu a Flib no calendário oficial de eventos do Mato Grosso do Sul. É um projeto de lei do deputado Zeca do PT e que nós apoiamos e tivemos a oportunidade de saudar porque essas iniciativas precisam ser reforçadas e celebradas. Então parabéns, quero estar na feira comprando livros, participando das rodas de conversa Que são sempre muito interessantes e que vina longa para a FLIB”.

Ele ainda ressaltou que a feira é resistência e essencial para o resgate da leitura na vida das pessoas “Nós passamos por um período sombrio aqui no nosso país, de negação daquilo que é a alma de um povo, que é a cultura, a literatura, a arte e esse período sombrio ainda deixa seus resquícios nesses momentos que nós estamos vivendo. E quando a gente tem um evento como esse, que é um momento de celebração do livro, a gente se sente otimista, porque nós temos também a FLIB como um movimento de resistência para fazer com que as pessoas gostem da leitura, se interessem, que produzam literatura, e isso é muito importante.”

Para mais informações acesse o site da Flib por meio deste link.

Com informações de Amanda Ferreira.