Inmet emite novo alerta de ventos fortes, chuva intensa e queda de granizo para MS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um novo alerta de perigo potencial para tempestade em grande parte de Mato Grosso do Sul. O aviso começou na manhã desta terça-feira (19), e seguirá até às 9h de quinta-feira (21). O alerta é classificado na cor amarela, que indica risco moderado.

De acordo com o órgão, há previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h, ou até 50 mm ao dia, além de ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O aviso é voltado para os 70 municípios Sul-mato-grossenses, são eles: Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas, Corumbá, Coxim, Naviraí, Maracaju, Amambai, Aquidauana, Bonito, Jardim, Costa Rica, Chapadão do Sul, Paranaíba, Bataguassu, Nova Andradina, Ivinhema e Porto Murtinho, entre outros.

Segundo ainda o Inmet, apesar de o risco ser considerado baixo, podem ocorrer corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e pontos de alagamento. A recomendação é redobrar a atenção durante rajadas de vento e chuva forte.

Em caso de vento intenso, o instituto orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores, por causa do risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos perto de torres de transmissão, placas de propaganda ou estruturas metálicas.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram