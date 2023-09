Academia de Campo Grande conquista o segundo título consecutivo no Estadual de Boxe

O Centro de Treinamento Pantaneiro/Moreninhas foi campeão pela segunda vez na história do Campeonato Estadual de Boxe. O torneio aconteceu no último final de semana no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, conhecido como Guanandizão, em Campo Grande. Quatro atletas conquistaram medalhas ( três de ouro e uma de bronze) e garantiram a classificação para a competição internacional de Boxe, nos dias 24 e 25 de novembro, na Bolívia.

Outra acadêmia importante Mato Grosso do Sul que conquistou a vaga é a Pugillus, que ficou na segunda colocação. A terceira colocada ficou com a Aton Fight, de Campo Grande (conquistou uma de ouro, duas de prata e uma medalha de bronze).

Destaques da competição.

Segundo a organização do torneio, foram mais de 80 atletas de 15 academias, de 10 municípios sul-mato-grossenses. Na competição tradicional, quem levou o troféu na categoria até 65kg foi Cleomar Soares, de Sidrolândia.

Já na categoria 54kg juvenil, Aron José Romero, da equipe Pugillus, foi campeão e eleito o melhor atleta base da competição. Na categoria +92kg, Murilo Alves levou; 67kg, Daniel Durê, 70kg Infantil e Muriel Pereira também conquistaram títulos.

