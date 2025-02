Tecnologia, gestão e educação empresarial são destaques da Retenmax

Empresa quer oferecer inovação e cliente em primeiro lugar para o mercado Sul-mato-grossense

No mundo corporativo, empresas de diversos setores buscam soluções inovadoras para crescer. É nesse cenário que a RetenMax se destaca com parceria estratégica, oferecendo um ecossistema completo de serviços, voltados para a transformação e otimização dos negócios. Com foco em tecnologia, gestão e educação empresarial, a RetenMax desenvolve estratégias personalizadas para seus clientes, com a missão de elevar e moldar pessoas.

Para o jornal O Estado, o sócio fundador e diretor de estratégia da RetenMax, Arthur Maximilliano, destaca os pilares da empresa: cultura, pessoas, processos e tecnologia. “A RetenMax surgiu da ideia de podermos trabalhar internamento com gestão de Clientes Internos (colaboradores) e externos (clientes/consumidores). É necessário atrair, converter e principalmente reter maximamente quem já confiou em nós, utilizando de muita tecnologia para auxiliar a operação da empresa a crescer e de estruturar”.

A experiência obtida por anos de mercado de trabalho no aprimoramento de empresas das mais diversas áreas, utilizando metodologia de marketing de crescimento, tecnologia e softwares próprios, resulta em uma performance empresarial, com intuito de viabilizar um curto prazo de tempo para implantações eficientes e resultados eficazes.

Desafios

Segundo Arthur, conceitos voltados para o cliente não são colocados em prática por qualquer empresário, o que demonstra a visão estratégica e de futuro da RetenMax. “São conceitos novos como clientecentrismo, jornada do cliente, sucesso do cliente e inteligência artificial que utilizamos e não é toda empresa/empresári/empreendedor que conhece eles e muito menos confia em inovação e novidade”, opina. “O ceticismo é alta na conjuntura brasileira, Sul-mato-grossense e campo-grandense. Vencemos todos esses desafios com educação e resiliência, todos os dias conquistados com pequenas etapas. A objeção de algumas pessoas é apenas uma forma melhor de educarmos com as metodologias”.

Serviços

Formada por Arthur Maximilliano Nogueira Lima, Anderson Miguel Arruda Echeverria e Kaio Almeida Espíndola, a Retenmax atua em diversas frentes, como tecnologia, automação, marketing e finanças. “Nós trouxemos de outros centros empresariais como Florianópolis o conceito de Verticais, como se fossem centros de desenvolvimento da empresa em diferentes áreas, times/equipes para cada frente de atuação. É algo que precisa ter uma gestão ágil e gerar muito desenvolvimento à equipe, colaboradores, fornecedores e clientes”, explica Arthur.

Para manter a integração entre suas unidades de serviço – RMaster, FinMax, RMax e MaxIA –, a RetenMax aposta na “Gestão Atemporal”, que combina reuniões estratégicas, feedbacks constantes e a utilização do conceito Intervertical, que funciona como uma holding para conectar as diferentes frentes da empresa.

O destaque da empresa é a MaxIA, serviço ligado a inteligência artificial. Diferente de outras plataformas do mercado, o MaxIA valoriza o envolvimento humano, garantindo um atendimento próximo e personalizado aos clientes.

“Além disso, temos um sistema próprio chamado DNAmax que foi utilizado o conceito de CIdades Inteligentes nele, a IA (Inteligência Artificial) fica no centro como força motriz da operação e tem vários Módulos no Sistema para o Cliente usar para otimizar a empresa (Agentes, Agendamentos, Comunicação, Pedidos, Assinaturas, Campanhas, Jornadas). É trabalhar alinhando Tecnologia Moderna com Gestão Atemporal”.

Sucesso

Com trabalhos realizados em diversas empresas tanto do estado quanto do país, o diretor apresentou ao jornal O Estado alguns exemplos, ligados aos tipos de serviço oferecido:

Rmaster: Gestão Organizacional.

“Empresa de Materiais de Construção que conseguimos aplicar conceitos de metas, plano de ação, cultura organizacional, processos, organograma e liderança. As pessoas entenderam o que precisava ser feito e o que está impedindo os próximos passos. Isso gerar mais independência para a equipe para que o dono possa ser mais estratégico”.

Finmax: Gestão Financeira.

“Empresa de Engenharia, gerou muita clareza dos números, tomadas de decisão sobre financeiro, um DRE(Demonstração do Resultado do Exercício) gerencial, fluxo de caixa, indicadores. Com isso, o empresário entendeu que precisaria focar energia em uma área específica e fazer certas reduções de custos para poder alavancar’.

Rmax: Gestão de Performance.

“Empresa de Reconhecimento de Cidadania, geramos mais de 2000 possibilidades de novos clientes com uma taxa de conversão muito boa para o crescimento, prospecção, colocamos sistema de Relacionamento com o Cliente para a empresa poder fazer um acompanhamento assertivo. É necessário alinhar Marketing e Vendas para gerar as estruturas corretas”.

Max IA: Inteligência Artificial

“Empresa de Varejo. A IA agiliza o atendimento, faz reconhecimento de imagem, entende o catálogo de mais de 20000 itens, apresenta orçamento, responde o cliente imediatamente, aquece para a Equipe de vendas realmente poder ser mais direcionada para o fechamento. Tem outro case poderoso da IA sobre comparação que é comparar grade curricular de um aluno com a da empresa e gerar um relatório assertivo para aproveitamento de materiais. Aqui temos diversos cases poderosos e que otimizam processos”.

Tendências e o Futuro da RetenMax

O mercado empresarial é dinâmico, e novas tendências surgem constantemente. Para a RetenMax, a chave do futuro está na sinergia entre tecnologia e gestão. “Não adianta querer sair da caixa se nem tem a caixa”, destaca a empresa, reforçando a importância de uma base sólida antes de expandir horizontes.

Como parte desse futuro, a RetenMax investe fortemente na educação empresarial por meio da Elevamax, sua plataforma de capacitação que inclui workshops, podcasts, blogs e treinamentos. Para a empresa, toda organização precisa ser, antes de tudo, uma empresa de educação.

A RetenMax fica na rua José Antônio, 95, bairro São Bento. Telefone: 67 99950 2501

Por Carolina Rampi