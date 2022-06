Filho de condenada no “Caso Evandro” é preso na fronteira usando nome da criança

Luccas Abagge, 32 anos, foi preso na noite de ontem (18), tentando entrar no Brasil pela cidade de Ponta Porã, município localizado há 313 quilômetros de Campo Grande. De acordo com o site Bem Paraná, ele é filho de Beatriz Abagge, uma das condenadas pela morte do menino Evandro Ramos Caetano, em Guaratuba (PR) no início da década de 90.

Segundo o registro policial, Abagge estava conduzindo um veículo de modelo Celta, cor vermelha, quando trafegava pela Av. Tiradentes com os faróis apagados e conduzindo de forma suspeita, o que chamou atenção dos policiais.

Em abordagem ao veículo, Abagge apresentou documentos falsos em nome de Evandro Oliveira Ribeiro, onde os policiais ao chegarem no sistema descobriram que o nome apresentado era do garoto que foi brutalmente assassinado em 1992 e que Abagge estava foragido da justiça do Paraná, com um mandado de prisão em aberto.

Segundo informações de checagem, Abagge foi condenado pelos crimes de homicídio hediondo e roubos, que segundo informações foi motivado por disputas no controle de tráfico de drogas e com fugas cinematográficas de repercussão nacional.

Em checagem aos seus documentos na Polícia, foi encontrado em nome de Abagge um mandado de 80 anos de condenação em aberto.

Abagge foi encaminhado a Polícia Civil de Ponta Porã para registro do crime.

Caso Evandro

Evandro Ramos Caetano foi brutalmente assassinado em 1992, na cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná. Poucos dias após o seu desaparecimento, o corpo do garoto foi encontrado sem as mãos, cabelos e vísceras. Uma das principais suspeitas da Polícia do Paraná é que o menino foi sacrificado num ritual satânico.

No mesmo ano, sete pessoas foram presas e confessaram que usaram o menino em um ritual macabro. Beatriz Abagge, mãe de Lucas, foi uma das condenadas pelo crime.