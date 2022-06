Em duelo contra Sainz, Verstappen leva a melhor e vence GP do Canadá de F1

Max Verstappen vence o GP do Canadá de F1 e garante a sua sexta vitória na temporada de 2022. O holandês levou a melhor no duelo contra Carlos Sainz na tarde deste domingo (19) e com a vitória ampliou sua pontuação na liderança do campeonato. Em terceiro colocado, Lewis Hamilton superou o início ruim e finalizou o final de semana no pódio após jejum de sete corridas.

A corrida teve três paralisações acionadas pelo Sérgio Pérez, Mick Schumacher e Yuki Tsunoda, nas voltas 9, 20 e 45. Apesar das promessas, o espanhol Fernando Alonso não conseguiu fazer uma boa corrida. Alonso largou em segundo no grid de largada e cruzou a linha em sétimo. Já Charles Leclerc que largou em último, finalizou a corrida na quinta colocação.

O próximo compromisso é no dia 3 de julho, no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. A corrida será no rápido circuito de Silverstone.