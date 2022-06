Operário-FM está em Brasília para enfrentar o Legião no Brasileirão A3

A equipe feminina do Operário-FM já se encontra em Brasília para enfrentar nesta segunda-feira (20), o Legião FC na segunda partida do Campeonato Brasileiro A3. O jogo será no estádio Defelê, às 15h, e somente a vitória é que interessa ao Galo.

A equipe do Operário tem vários desfalques. Além da lateral Elen, que sofreu uma fratura no pé esquerdo, ainda tem outros atletas que não puderam embarcar por conta de compromissos particulares e empregos.

Segundo o site EsporteMS, o jogo era para ter acontecido no sábado (18), mas por conta do local ser usado por outras equipes que participam de competições nacionais, o jogo foi transferido para segunda à tarde.

Na primeira partida, o Operário perdeu por 2 a 0 e agora precisa tirar a diferença para se classificar.

O técnico Pororoca já definiu o time titular para amanhã contra o Legião. De acordo com o comandante , o time entrará em campo com Japinha, Isa, Luana, Laura e Evelyn; Fabíola, Jana, Queila e Dani; Yasmin e Ana. No banco estarão à disposição Deganin, Elizabeth, Marjorie, Mirela e Michele.

Arbitragem será de Marcelo Rudi Neves. As suas assistentes são Leila Nayara da Cruz e Cássia França de Souza. Toda arbitragem é do Distrito Federal.