A importância do isolamento da PMMS para a preservação do local de acidentes de trânsito

Com a proximidade do ferido prolongado aumenta o risco de acidentes em rodovias e, quando isso ocorre, para assegurar a segurança não apenas dos policiais militares, mas também das pessoas envolvidas e de terceiros. O isolamento desempenha um papel crucial na preservação de evidências em cenas de acidentes ou crimes de trânsito, protegendo objetos pessoais, vestígios, manchas de sangue, armas, munições e evitando agravar o estado de possíveis vítimas.

Quando uma equipe chega ao local do fato, segue procedimentos específicos estabelecidos por normativas. Isso inclui a sinalização adequada, avaliação de vítimas em potencial, identificação de riscos de vazamento de combustível e outros aspectos cruciais.Portanto, é fundamental que pessoas não envolvidas diretamente no acidente de trânsito permaneçam fora da área isolada, respeitando as normas estabelecidas e garantindo a segurança de todos e a integridade das investigações.

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária Estadual é responsável pelo policiamento ostensivo e a fiscalização do trânsito nas estradas do Estado. A área de atuação do Batalhão compreende ainda 145 vias rurais existentes, totalizando cerca de 15.400 quilômetros de rodovias e estradas. É de extrema importância que a sinalização e o isolamento do local do acidente sejam estritamente respeitados. Isso é feito com o objetivo de garantir a segurança de todos, incluindo as partes envolvidas e aqueles que não têm relação direta, como familiares, membros da imprensa e espectadores curiosos. Essas medidas visam a prevenir novos incidentes e garantir que os procedimentos sejam executados de maneira eficaz e eficiente.

Leia mais: Acidente entre quatro veículos mata caminhoneiro carbonizado na “rodovia da morte”

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.