Evento Corumbá em Dança acontece amanhã no Teatro Porto Geral de Corumbá

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico, promove neste domingo, 8 de outubro, o Corumbá em Dança. O evento é totalmente gratuito e começa às 18 horas no teatro de arena do Porto Geral.

Com o objetivo de fomentar a prática da dança, além de promover a integração entre os estúdios e os dançarinos da cidade, o Corumbá em Dança vai reunir nove grupos da região, em apresentações preparadas especialmente para a atividade.

Se apresentam o Grupo Femme Power, Academia Patrícia Gonzalez, PCAF Cidade Dom Bosco, Studio Ana Paula Arósio, Grupo Royal Move Crew, Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, Cia de Dança do Pantanal, Oficina de Dança do Pantanal e o Grupo Urbe.

Com informações da Prefeitura de Corumbá.

