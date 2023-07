Acidente com incêndio deixa duas vítimas fatais na “rodovia da morte”

Pelo menos duas pessoas morreram em um acidente envolvendo três caminhões, um carregado de eucalipto, e outros dois carros de passeio, na tarde desta quinta-feira (6), na BR-262, na região de Três Lagoas.

Segundo Perfil News, o número de óbitos foi confirmado pela funerária de Campo Grande que retirou os corpos do local do acidente. Uma carreta e um carro ficaram completamente destruídos pelas chamas.

Conforme informações preliminares a rodovia ficou interditada. Quem segue o trecho Três Lagoas a Campo Grande é aconselhável seguir pela cidade de Bataguassu.

Já de acordo com o site Fatos MS, uma das vítimas ficou presa às ferragens de caminhão e outro morto foi carbonizado no carro.

Rodovia da morte

De acordo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), nos seis primeiros meses de 2023 foram registrados 60 acidentes no trecho da rodovia que liga Três Lagoas com a Capital. Acesse também: Operação contra o tráfico pela “rota pantaneira” prende homem em bunker na Capital

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram