PSDB lança pré-candidatura de Beto Pereira à Prefeitura de Campo Grande

O PSDB-MS oficializou na noite desta sexta-feira (28), a pré-candidatura do deputado federal Beto Pereira à Prefeitura de Campo Grande. O evento contou com a presença do presidente estadual do partido, ex-governador Reinaldo Azambuja, o atual governador do Estado, Eduardo Riedel, e parlamentares tucanos.

Beto Pereira falou sobre as mudanças que visa para a Capital Sul-mato-grossense. “A prefeitura precisa ter um novo modelo e gestão com prioridades. Não tenho dúvida alguma que podemos devolver para o município a capacidade de fazer investimentos e aproveitar o momento em que o Estado está vivendo. Campo Grande tem que caminhar e evoluir junto com MS”, disse.

No evento, Reinaldo comentou sobre o que destaca a pré-candidatura do tucano. “Beto é jovem, competente e preparado. A grande tônica da campanha de 2024 é quem tem capacidade de resolver e as parcerias claro”, afirmou.

O governador participou do evento e comentou sobre o MDB ser aliado ao pré-candidato do PSDB. “Grupo político estadual forte, muito bem-vindo”. Já André Puccinelli disse que “haverá engajamento total” do MDB na campanha do Beto.

Aliados

Participaram do evento aliados que apoiarão Beto na corrida eleitoral. Partidos como PSB, MDB, Solidariedade e PSD. Parlamentares estaduais e de Campo Grande dos diretórios aliados marcaram presença no lançamento.

Sobre a escolha do vice, Beto afirmou que o nome deverá ser escolhido a partir dos aliados. “Todos têm bons nomes que serão avaliados. Não adianta nós brigarmos internamente”, pontuou.