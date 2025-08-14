Moraes recebe influenciadores no STF para discutir Justiça e combate à desinformação

O ministro Alexandre de Moraes recebe, nesta quinta-feira (14), um grupo de 26 influenciadores digitais no Supremo Tribunal Federal (STF) para a segunda etapa do evento “Leis e Likes: O Papel do Judiciário e a Influência Digital”, que busca aproximar a Suprema Corte de quem fala diariamente para milhões de pessoas nas redes sociais.

A programação inclui rodas de conversa com Moraes, a ministra Cármen Lúcia e o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, além de visitas guiadas a espaços emblemáticos do tribunal e acompanhamento de uma sessão plenária.

Segundo o STF, o objetivo é promover imersão em temas como Justiça, cidadania, direitos fundamentais, polarização, liberdade de expressão, inteligência artificial e combate à desinformação. Nenhum participante recebe cachê ou tem despesas custeadas pela Corte; a iniciativa é 100% social.

O encontro é organizado em parceria com o projeto Redes Cordiais, com apoio do YouTube, da OAB Nacional e da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).

Para Barroso, a presença de influenciadores no tribunal ajuda a levar o conteúdo jurídico para além dos processos e decisões:

“Cidadãos bem informados sobre o funcionamento da Suprema Corte ajudam a impedir a disseminação de mentiras e teorias conspiratórias”, afirmou o ministro.

Entre os nomes confirmados estão Antonio Tabet, Nath Finanças, Yuri Marçal, Luana Xavier, Nando Gald, Deia Freitas (Não Inviabilize), Jackson Augusto (Afrocrente) e o canal Vogalizando a História.

