Autor de homicídio em Bodoquena é encontrado se escondendo no mato

Homem de 34 anos foi preso, nesta segunda-feira (19), em Bodoquena, distante 265 quilômetros de Campo Grande, após esfaquear e matar Laércio Rodrigues Braga, de 50, na noite de sábado (17).

Conforme informações, o crime aconteceu por volta das 23h. A Polícia Civil não divulgou as causas do crime. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu assim que deu entrada no hospital.

O autor fugiu e passou a ser procurado pela Polícia Militar e Civil da cidade. Nesta segunda-feira, ele foi encontrado em meio ao mato, em uma região distante da cidade.

A faca utilizada no crime ainda estava com o homem e foi apreendida. Ele foi encaminhado à delegacia, onde o crime foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.

