Briga de casal embriagados termina em agressões e vai parar na delegacia em Dourados

Uma discussão entre um casal terminou em agressões na tarde de quinta-feira (9), em Dourados. Conforme a polícia, os dois apresentavam sinais de embriaguez no momento da ocorrência.

De acordo com o boletim, a briga teria sido motivada por ciúmes. A mulher relatou que foi agredida pelo companheiro, que chegou a atirar uma pedra contra ela durante a discussão em via pública. Ela também apresentava inchaço e marcas roxas no rosto, provocadas por um soco.

Já o homem afirmou que a confusão teria sido iniciada pela companheira, que o atacou com um garfo sem motivo. Ele apresentava arranhões no rosto e no pescoço.

Diante da situação, ambos foram encaminhados à Delegacia de Atendimento à Mulher, onde o caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram