Chikungunya já soma 10 mortes em MS e mais de 2 mil casos confirmados

Estado também registra quase 2,8 mil casos prováveis de dengue em 2026

Mato Grosso do Sul já contabiliza 4.281 casos prováveis de chikungunya em 2026, sendo 2.102 confirmações registradas no Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). Os dados constam no boletim da 13ª semana epidemiológica, divulgado nesta sexta-feira (10) pela Ses (Secretaria de Estado de Saúde).

De acordo com o levantamento, a doença já provocou 10 mortes no estado. Os óbitos foram registrados nos municípios de Dourados, Bonito, Jardim e Fátima do Sul. Entre as vítimas, cinco tinham comorbidades. O boletim também aponta 43 casos confirmados da doença em gestantes.

Em relação à dengue, Mato Grosso do Sul soma 2.793 casos prováveis, dos quais 454 foram confirmados. Até o momento, não há registro de mortes nem casos em investigação.

Nos últimos 14 dias, diversos municípios apresentaram baixa incidência de casos confirmados de dengue. Entre eles estão Santa Rita do Pardo, Paraíso das Águas, Corumbá, Amambai, Bandeirantes, Guia Lopes da Laguna, Angélica, Eldorado, Itaporã, Miranda, Costa Rica, Sonora, Fátima do Sul, Ladário, Jardim, Caarapó, Rio Brilhante, Maracaju, Aquidauana, Sidrolândia, Três Lagoas e Dourados.

O boletim também traz dados sobre a vacinação contra a dengue. Ao todo, 223.322 doses já foram aplicadas no público-alvo. O estado recebeu 241.030 doses do Ministério da Saúde.

O esquema vacinal prevê duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações. A imunização é recomendada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária com maior número de hospitalizações pela doença.

A Ses orienta que a população evite a automedicação e procure atendimento em unidades de saúde ao apresentar sintomas de dengue ou chikungunya.

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