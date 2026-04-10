Gás do Povo amplia atendimento e inclui mais 206 mil famílias

Benefício é liberado em revendedoras credenciadas após validação

Cerca de 206 mil famílias em todo o país passam a ter acesso ao benefício do programa Gás do Povo, que vem sendo ampliado pelo governo federal. Para utilizar, o responsável familiar deve procurar uma das mais de 20 mil revendedoras credenciadas e realizar a validação eletrônica no local.

A liberação pode ser feita por diferentes meios: aplicativo Meu Social – Gás do Povo, cartão do Bolsa Família com chip, cartão de débito da Caixa ou ainda com a informação do CPF na maquininha da revenda, com confirmação por código enviado via SMS.

A ampliação ocorre após a expansão nacional do programa, que, em março, passou a atender cerca de 15 milhões de famílias em todos os municípios do país. Com isso, a iniciativa triplicou o número de beneficiários em relação às etapas iniciais.

O modelo atual substituiu o repasse em dinheiro pela entrega direta do benefício, com a proposta de garantir que o recurso seja destinado ao preparo de alimentos. A meta do governo é viabilizar cerca de 65 milhões de atendimentos por ano.

Dados do programa indicam que a maioria dos lares atendidos é chefiada por mulheres. Elas representam 92% dos responsáveis familiares, o equivalente a aproximadamente 8,7 milhões de famílias.

A implementação do Gás do Povo ocorreu de forma gradual. A primeira fase, em novembro de 2025, contemplou 1 milhão de famílias em dez capitais. Nos meses seguintes, o alcance foi ampliado até chegar a todo o território nacional, incluindo automaticamente famílias que já recebiam o Auxílio Gás.

A iniciativa busca enfrentar a chamada pobreza energética, situação em que famílias recorrem a alternativas como lenha e carvão para cozinhar, o que pode trazer riscos à saúde e aumentar a chance de acidentes domésticos.

Para ter direito ao benefício, é necessário estar inscrito no Bolsa Família, ter pelo menos duas pessoas na família, renda per capita de até meio salário mínimo, Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses e CPF regular do responsável familiar.

A consulta pode ser feita pelo aplicativo Meu Social – Gás do Povo, no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social ou pelos canais da Caixa Econômica Federal.

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