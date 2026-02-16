Corpo é encontrado no Parque das Nações Indígenas

Homem ainda não identificado foi localizado próximo ao cruzamento da Nelly Martins com a Antônio Maria Coelho

O corpo de um homem foi localizado no início da tarde desta segunda-feira (16) em uma área de mata fechada do Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

De acordo com informações apuradas no local, a vítima foi encontrada entre 12h e 13h, em um trecho de vegetação mais densa, nas proximidades do cruzamento da Avenida Nelly Martins com a Rua Antônio Maria Coelho. O ponto fica perto da base do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul instalada no parque.

A identidade do homem ainda não foi confirmada. A informação preliminar é de que possa se tratar de uma pessoa em situação de rua. Há indícios de que o corpo estivesse no local há cerca de três dias.

As circunstâncias da morte não foram divulgadas e o caso deve ser investigado pelas autoridades.

A equipe do Jornal O Estado entrou em contato com o Imasul, órgão responsável pela comunicação do Parque das Nações Indígenas e até o momento da publicação dessa matéria não tivemos retorno.

