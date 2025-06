Homem é detido após violação de medida protetiva e ameaças contra a ex em Dourados

Um homem foi preso na noite de sexta-feira (13), em Dourados, por descumprir uma medida protetiva e ameaçar sua ex-companheira. A prisão foi feita por agentes da Guarda Municipal, após serem acionados para uma ocorrência na Rua João Paulo Garcete, localizada no bairro Vila Rosa.

De acordo com o relato da vítima, o suspeito invadiu sua residência, danificou móveis e objetos, e ainda ameaçou matá-la. Ele teria chutado a porta da casa e agido de forma agressiva durante todo o episódio.

Após buscas na região, a equipe da Guarda encontrou o homem em uma casa próxima, onde vive a mãe dele. No momento da abordagem, ele apresentava comportamento alterado e agressivo, o que exigiu o uso de algemas para conter a situação.

Mesmo após ser detido, o suspeito continuou a resistir e a insultar os agentes enquanto era levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Para garantir a segurança da equipe e a condução do procedimento, foi necessário o uso moderado da força.

O caso foi registrado como descumprimento de medida protetiva, ameaça e resistência à prisão. O homem segue à disposição da Justiça.

