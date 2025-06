UEMS recebe inscrições para seleção de professores com salários de até R$ 11 Mil

Interessados em concorrer a vagas de professor na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) têm até as 13h do dia 26 de junho de 2025 para efetuar a inscrição no processo seletivo. O cadastro deve ser feito exclusivamente por meio do site oficial da instituição.

As oportunidades são distribuídas entre diversas unidades universitárias, localizadas nas cidades de Aquidauana, Cassilândia, Dourados, Naviraí, Mundo Novo, Maracaju e Paranaíba. Os aprovados deverão cumprir jornada de 40 horas semanais, com remuneração definida conforme a titulação: R$ 11.116,07 para candidatos com doutorado e R$ 7.887,84 para os que possuem título de mestre.

O processo seletivo inclui quatro etapas: prova escrita, avaliação didática, análise de títulos e avaliação do plano de trabalho. Todas as fases ocorrerão na cidade de Dourados, situada a cerca de 226 quilômetros de Campo Grande. A taxa de inscrição foi fixada em R$ 209,84.

As vagas abrangem diferentes áreas do conhecimento e exigem formação específica. Veja alguns exemplos:

Aquidauana : 1 vaga para Ciências Florestais (ampla concorrência). Requisito: graduação em Engenharia Florestal e doutorado na área.

: 1 vaga para Ciências Florestais (ampla concorrência). Requisito: graduação em Engenharia Florestal e doutorado na área. Cassilândia : 2 vagas para Letras – Língua Inglesa (1 ampla concorrência e 1 para cotas raciais). Exige-se graduação em Licenciatura em Letras – Inglês e doutorado em áreas correlatas.

: 2 vagas para Letras – Língua Inglesa (1 ampla concorrência e 1 para cotas raciais). Exige-se graduação em Licenciatura em Letras – Inglês e doutorado em áreas correlatas. Dourados : 2 vagas para Engenharias I (1 ampla concorrência e 1 para cotas raciais). Exige-se formação em Engenharia Ambiental ou similar, com doutorado nas áreas específicas da Engenharia.

: 2 vagas para Engenharias I (1 ampla concorrência e 1 para cotas raciais). Exige-se formação em Engenharia Ambiental ou similar, com doutorado nas áreas específicas da Engenharia. Maracaju : 2 vagas em Administração (ampla concorrência), com exigência de mestrado em áreas relacionadas. 1 vaga em Entomologia Agrícola para PCD (pessoa com deficiência), com exigência de doutorado em Agronomia. 1 vaga em Agricultura de Precisão e Mecanização Agrícola, com doutorado exigido em Agronomia ou Engenharia Agrícola.

:

A seleção oferece uma oportunidade para profissionais com formação avançada atuarem no ensino superior público, com salários que podem ultrapassar os R$ 11 mil mensais.