Homem é encontrado nu e desorientado atrás de posto de saúde em Jardim

Na madrugada de hoje (19), um homem, de 25 anos, foi socorrido em estado grave após ser encontrado inconsciente e nu em uma rua atrás do posto de saúde de Jardim, cidade distante a 239 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram até o hospital para conversarem com o homem depois dele acordar. Ele apresentava confusão mental e não conseguia falar, por isso escreveu o nome em uma folha de papel

A vítima também não conseguiu indicar os autores do crime, mas a mãe relatou que o rapaz tinha sido visto pela última vez na sexta-feira (18), por volta das 18h, quando deixou a casa da sogra para ir até a residência dele.

Além disso, ela ressaltou que o filho saiu de casa com uma carteira e realizou três compras no valor total de R$ 50 em uma conveniência.

O rapaz teve vários traumas na cabeça e deve ser transferido em vaga-zero para a Santa Casa de Campo Grande, devido à gravidade dos ferimentos.

