32ª Copa Pelezinho de Futsal teve vários gols e dois empates em Campo Grande

Neste sábado (19), a 32ª Copa Pelezinho de Futsal teve vários gols e dois empates. A Augusto Sports/Impacto e Escola Pelezinho que disputaram na categoria sub 12 empataram em 4 a 4. A competição ocorreu no Ginásio Pelezinho/União dos Sargentos, em Campo Grande.

Quem também marcou empate foi o jogo entre Chelsea Brasil e Augusto Sports/Impacto que disputaram na categoria 6. O placar marcou 5 gols para cada.

Já na categoria sub 8, a Escola Pelezinho ganhou da equipe Corujinhas/São Gabriel por 7 a 5.

