Vestibular da UFGD será aplicado neste domingo

Neste domingo (20), mais de 8 mil candidatos realizarão a prova do vestibular 2025 da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) que disponibiliza 39 cursos e 979 vagas em cursos presenciais e 480 em cursos a distância.

Além de Dourados, a prova também será aplicada em Campo Grande, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas.

Em Campo Grande, as provas objetivas e de redação do vestibular serão nas escolas estaduais: Amando de Oliveira, Vespasiano Martins, Maria Constança, General Mala, Maestro Frederico Lieberman, Hércules Maymone PSV, LEDUC e LIBR, 26 de Agosto , Dona Consuelo Muller, Professor Henrique Ciryllo Corrêa, Arlindo de Andrade Gomes e Lúcia Martins Coelho.

A previsão é que os locais de prova fechem os portões às 13h e por isso é necessário que o candidato chegue com antecedência no local. Para entrar, será necessário apresentar documento original com foto e utilizar caneta esferográfica de material transparente, com tinta preta ou azul escura, para preencher a folha de redação e o cartão-resposta da prova objetiva.

A prova objetiva terá 60 questões nas áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

