Acidente na região do Jardim dos Estados deixa uma pessoa ferida em Campo Grande

No inicio da tarde de hoje (17), uma caminhonete tombou após passar a via preferencial e colidir contra um carro na região do Jardim dos Estados, em Campo Grande. A colisão ocorreu no cruzamento das ruas 7 de Setembro com a Franklin Roosevelt.

De acordo com informações, a condutora do veículo de passeio bateu no muro de uma casa após colidir com a caminhonete e atingiu o quadro de energia do imóvel.

A mulher foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Coronel Antonino, pois sofreu escoriações.

O condutor da caminhonete, um idoso, de 69 anos, não teve ferimentos graves.

