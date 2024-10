Família encontra corpo de motociclista na BR-376 após o jovem demorar para chegar em casa

O corpo do jovem Maicon Rodrigues foi encontrado caído às margens da BR-376, entre os municípios de Fátima do Sul e Vicentina, na manhã desta quinta-feira (17), por familiares do rapaz que estranharam a demora dele em chegar em casa.

Conforme o site local MS 24h, o motociclista saiu da casa da namorada, em Fátima do Sul, por volta da 1h da madrugada. Entretanto, na manhã de hoje, a família da vítima, que mora em Vicentina, estranhou a demora dele em não chegar e não mandar notícias.

Eles decidiram, então, realizar o percurso que Maicon fazia, quando depois de algumas horas encontraram a moto do rapaz coberta pela vegetação. Dez metros à frente, estava o corpo do motociclista, que morreu no momento do acidente.

A informação inicial é de que o jovem perdeu o controle da direção, saiu da pista, bateu em um coqueiro e caiu em meio à vegetação. A Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para iniciarem as investigações sobre o acidente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram