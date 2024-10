PRF recupera veículo na BR-267

Na madrugada de hoje (17), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou um veículo que havia sido furtado de Três Lagoas.

Os policiais fiscalizavam na BR-267, em Nova Alvorada do Sul quando abordaram um Jeep/Compass. A condutora do veículo estava acompanhada do marido e filha, menor de idade.

Durante a vistoria os policiais notaram que o carro tinha registro de furto, em Três Lagoas.

O marido da mulher relatou ter pego o automóvel emprestado para viajar até Ponta Porã.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária local.

