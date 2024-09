Casal é preso em Três Lagoas após condenação por morte de gestante em acidente

Fernanda Alves Pereira Garcia, de 34 anos, e Marco Antônio Barbosa da Silva, de 33, foram presos na última segunda-feira (16) em Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande, após serem condenados pela morte de Luana Graciela Martins Ferreira, de 29 anos.

O acidente aconteceu no dia 23 de agosto de 2013 e resultou na condenação de Fernanda a 12 anos e de Marco Antônio a 15 anos de prisão, ambos em regime fechado. Na ocasião, Fernanda fugia de uma abordagem policial e, durante a perseguição, entrou em alta velocidade na BR-262.

O carro que ela dirigia colidiu violentamente com o veículo em que Luana estava como passageira, junto com dois amigos. Com o impacto, Luana, que estava grávida de três meses, morreu na hora. Os outros ocupantes do carro sofreram graves ferimentos e foram socorridos para o hospital da região.

Fernanda e Marco Antônio foram presos em flagrante logo após o acidente, mas responderam ao processo em liberdade. Com a condenação confirmada pela Justiça, os mandados de prisão foram cumpridos na segunda-feira.

Sobre o caso

Na época do acidente, Fernanda alegou que fugiu da polícia porque Marco Antônio, que estava no banco de passageiro, teria apontado uma arma para sua cabeça, forçando-a a dirigir em alta velocidade. O carro de Fernanda foi perseguido pela Polícia Militar, mas após alguns quilômetros, colidiu com um veículo no cruzamento das avenidas Ranulpho Leal e Rosário Congro.

Após a colisão, Marco Antônio tentou fugir a pé, mas foi capturado em seguida. Apesar das buscas, a arma mencionada por Fernanda nunca foi encontrada, e sua versão dos fatos não foi comprovada. Ambos acabaram sendo julgados e condenados pela morte de Luana.

