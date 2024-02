400kg de muçarela e produtos clandestinos impróprios para consumo, são apreendidos em Ponta Porã

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), efetuou a prisão em flagrante de um homem de 56 anos nesta quarta-feira, 21 de agosto. A ação policial teve como alvo um estabelecimento localizado na região central de Ponta Porã-MS.

No decorrer da operação, foram apreendidos expressivos 1600kg de alimentos considerados impróprios para consumo, destacando-se 400kg de muçarela. Além disso, foram encontrados cigarros de origem estrangeira no local.

A prisão em flagrante do indivíduo se deu em virtude da comercialização ilegal de produtos, caracterizando crime contra as relações de consumo. A DECON, em sua atuação constante no combate a práticas ilícitas, desencadeou a operação após receber informações sobre atividades suspeitas no estabelecimento em questão.

Os produtos apreendidos passarão por análise pericial para verificar a extensão de sua inadequação ao consumo humano. O homem detido será encaminhado às autoridades competentes, onde responderá pelo delito cometido. A Polícia Civil reforça a importância da população em denunciar atividades ilegais, colaborando assim para a preservação da saúde pública e o combate efetivo a crimes contra as relações de consumo.