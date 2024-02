Falso cadeirante é preso em Naviraí após enganar autoridades

Na tarde desta última quarta-feira (21), investigadores da 1ª Delegacia de Naviraí efetuaram a prisão preventiva de um indivíduo de 41 anos, que ganhou notoriedade ao ser flagrado em um vídeo de uma câmera de segurança utilizando uma cadeira de rodas, apesar de não possuir deficiência física.

O preso ficou conhecido após o vídeo mostrar o homem aparentemente necessitando de uma cadeira de rodas para se locomover pela cidade, mas, contraditoriamente, o flagrou levantando-se para revirar o lixo. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado relacionado ao crime de furto, que pesava contra o indivíduo.

Os policiais civis localizaram o suspeito na tarde de ontem, transitando em uma bicicleta pelas vias públicas. Durante a abordagem, o detido surpreendeu ao informar aos policiais que estava indo até a delegacia de bicicleta para comunicar o furto de sua cadeira de rodas.

Diante da situação peculiar e das evidências do comportamento contraditório do indivíduo, ele foi conduzido à unidade policial. Na delegacia, o cumprimento da ordem judicial de prisão foi formalizado, e o homem agora enfrentará as consequências legais de suas ações, respondendo pelo crime que resultou no mandado de prisão preventiva.

Confira as imagens por câmera de segurança:

