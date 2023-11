Por dívidas de drogas Jovem é esfaqueado em várias partes do corpo

Durante um acerto de contas por dívida de entorpecente um homem de 26 anos foi esfaqueado e foi socorrido por populares que acionaram uma equipe do Samu (Serviço Móvel de Urgência).

A ocorrência, foi registrada na rua Manoel Macedo Falcão onde uma equipe da Polícia Militar constatou que a vítima de esfaqueamento era o jovem e que ele estava sendo contido por populares porque estava agressivo e confuso.

Ele foi esfaqueado em várias partes do corpo no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. Após realizar os primeiros socorros no local os paramédicos encaminharam a vítima até a Santa Casa com diversas lesões no tórax, no dorso do lado esquerdo e nas costas.

Leia mais: Mecânico é esfaqueado ao sair do trabalho para almoçar e morre no hospital

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram