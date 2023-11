Sessão solene, reuniões e sessões plenárias marcam semana na ALEMS

Na próxima semana, está prevista a realização de reuniões, sessões plenárias e a solenidade alusiva ao Dia do Advogado, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). O evento, proposto pelo deputado Lidio Lopes (Patriota), acontecerá na próxima quinta-feira (10), a partir das 19h, no Plenário Deputado Júlio Maia, ocasião em que será outorgada a Medalha do Mérito Advocatício Jorge Antônio Siufi aos homenageados.

Duas reuniões estão previstas para a próxima quarta-feira (9). A primeira acontece a partir das 8h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. É a reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), em que os membros do grupo de trabalho reúnem-se para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. O grupo é presidido pela deputada Mara Caseiro (PSDB), e composto pelos deputados Junior Mochi (MDB), Antonio Vaz (Republicanos), Pedrossian Neto (PSD) e João Cesar Mattogrosso (PSDB).

No período vespertino, a partir das 14h, é a vez da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável se reunir, também no Plenarinho. Presidida pelo deputado e vice-presidente da ALEMS, Renato Câmara (MDB), a comissão tem, entre suas funções, a de analisar matérias ligadas a política estadual de Meio Ambiente, relativas aos recursos naturais renováveis, flora, fauna e solo, e ainda a verificação dos aspectos legais da criação, ampliação ou manutenção de reservas biológicas ou de recursos naturais.

