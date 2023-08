Homem que trazia de 200 quilos de maconha para Campo Grande é preso em Antonio João

Carregado com 236 quilos de maconha um Ford F1000 vermelho conduzido por um homem de 32 anos de idade foi apreendido por Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na manhã desta quarta-feira (2). O homem disse que foi contratado para pegar o veículo, já carregado, em Antônio João e entregá-lo em Campo Grande (MS).

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Os militares interceptaram o veiculo e seu motorista quando realizavam um patrulhamento rural pela MS-166 quando abordaram o condutor da caminhonete. Durante a vistoria encontraram um compartimento oculto, onde estavam os 199 volumes prensados do entorpecente. A ocorrência foi registrada e entregue juntamente com o homem, veículo e drogas, na Delegacia da Polícia Civil de Maracaju e o prejuízo estimado, ao crime, foi de 536 mil reais.

Leia mais: Polícia Militar Rodoviária apreende veículo com meia tonelada de maconha e skank

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram