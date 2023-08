Lançamento de Design  Cerrado Berrante traz palestra sobre arte têxtil

Evento gratuito reúne grandes nomes das artes e da criação de Mato Grosso do Sul

O Cerrado ocupa uma ampla região de Savana Tropical do Brasil, que compõe o bioma Pantanal e abrange 22% da área do país, presente em mais de uma dezena de estados incluindo o Mato Grosso do Sul, mas mais do que isso, é uma fonte inesgotável de inspirações e o local onde foi desenvolvida pela arquiteta Luciana Teixeira a coleção Cerrado Berrante.

Hoje, o Cerrado é considerado um “hotspot”, termo que se refere ao conjunto de áreas do planeta com alta biodiversidade e estão ameaçadas. O desmatamento é principalmente causado pela expansão de atividades agrícolas e agropecuárias. A coleção Cerrado Berrante utiliza o design como ferramenta para chamar atenção da enorme importância da preservação ambiental deste valioso bioma da natureza, representante de um Brasil profundo, potente, exuberante, pouco (re)conhecido no mundo e até em outras regiões brasileiras.

Os objetos que compõem a coleção são cadeiras, poltronas, balanços e acessórios que recebem o nome de importantes personalidades regionais como o poeta Manoel de Barros e a artista visual Lídia Baís. Estão presentes também o peixe Piraputanga, muito encontrado nos rios do Pantanal, além do grito de guerra Ayopope utilizado pelos indígenas Xavantes rogando pela boa caçada. Esses elementos compõem a construção artística de um universo pantaneiro lúdico e interessante, cenário de histórias do Centro-Oeste do Brasil.

Esses objetos, como o balanço Manoel, que esteve no Salão do Móvel de Milão em 2023 (Exposição INTERNI DESIGN Re-evolution realizada pela ApexBrasil no circuito do Isalone), estarão ao alcance do público, no dia 3 de agosto, com o lançamento da coleção Cerrado Berrante, na Estação Cultural Teatro do Mundo. Para marcar a data, acontecem ainda outros dois eventos especiais: a palestra “Tecendo Nossa História”, com a artesã e gestora cultural Cláudia Medeiros, e uma mesa redonda intitulada “Qual o papel da cultura na economia criativa?”. Nesse encontro inspirador, a arquiteta, designer e diretora da galeria-escola Supapo Criativo Luciana Teixeira estará presente de maneira online – uma vez que está fazendo Master em Barcelona – trazendo suas perspectivas inovadoras, enquanto o jornalista, músico e mestre em Cultura de Fronteira Rodrigo Teixeira e a gerente do núcleo de artesanato da FCMS Katienka Klain marcarão presença pessoalmente, acrescentando suas experiências ímpares ao debate.

Essa oportunidade de interação e aprendizado é aberta a todos, uma vez que o evento é gratuito. Para garantir uma experiência imersiva, haverá uma apresentação audiovisual com transmissão ao vivo.

O Projeto Cerrado Berrante recebeu financiamento do Fundo de Investimentos Culturais – FMIC 2021, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Serviço

Lançamento da coleção Cerrado Berrante, Palestra “Tecendo Nossa História”, com a artesã Cláudia Medeiros e Mesa Redonda “Qual o papel da economia criativa?”, com Luciana Teixeira, Rodrigo Teixeira e Katienka Klain

quando: 03 de agosto, às 19h

onde: Estação Cultural Teatro do Mundo, R. Barão de Melgaço, 177