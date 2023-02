Cinema, espetáculos e ações infantis marcam programação semanal do Sesc Cultura

Em programação de graça e aberta a todos os públicos, o Sesc Cultura, exibe na quarta-feira(1), filmes da V amostra de cinema com produções de realizadores brasileiros que abordam temas ligados à realidade e à pluralidade cultural do país. O Cine Sesc exibirá o filme “O bestiário invisível” e “A Barca”, às 19h, no Sesc Cultura, na Avenida Afonso Pena, 2270, no Centro de Campo Grande.

“O bestiário invisível”, com direção de Tati Rabelo e Rodrigo Linhales, tem classificação de 12 anos e traz uma pequena coleção de monstros criados por um imaginário social heteronormativo compulsório e tóxico.

Em “A barca”, baseado no conto de Lygia Fagundes Telles, com direção de Nilton Resende, duas mulheres travam um diálogo, dentro de uma barca, na noite de Natal, enquanto ela desliza por sobre as águas de uma lagoa escura e gelada. Um acontecimento inesperado deixará sua marca no término dessa travessia. A classificação indicativa é a mesma.

Na quinta-feira, 02, às 19 horas, o Sesc Encena apresenta o espetáculo de dança “Monólogos da dor”, com Cia do Mato. Inspirado na crônica “Sala de Espera”, do mestre em psicologia experimental Augusto Amato, “Monólogos da Dor” trata de pessoas aflitas, que trazem em sua alma angústia, consternação, agonia e inquietude na ânsia de se despir de algo vital. Assim nasceu o espetáculo, que traduz a dor da espera, suas reações e particularidades sob o ponto de vista da Cia do Mato.

Na sexta-feira, 03, e sábado, 04, também às 19 horas, Marcos Mattos e Renata Leoni encenam o espetáculo de dança “Desenho do Tempo”, o encontro entre duas pessoas que dançam a vida e trilham os seus pensamentos do mundo com o corpo.

Infantil – No sábado da criançada, a oficina artística desta vez terá o tema “Abaporu de Argila”. A atividade começa às 15 horas, e é preciso retirar o ingresso com meia hora de antecedência (já no combo com o Cine Clubinho) e levar um quilo de argila escolar e uma caixa de sapato. A criança deve ter ao menos cinco anos de idade e estar acompanhada do responsável.

O Cine Clubinho exibe às 16h30 “A primeira perda da minha vida” e “Criatura”. O primeiro, dirigido por Inês Peixoto, realiza um mergulho poético no mundo do cinema e do teatro, por meio das cartas de uma boneca perdida. As imagens foram feitas no teatro do Galpão Cine Horto.

Já o curta “Criatura”, de Otto Guerra Netto, narra a história de Bruno que, depois de perder o cãozinho de estimação, recebe a visita de uma criatura que virá a ser seu grande parceiro de aventuras. Zumbata é um enorme ciclope amarelo fruto da fértil imaginação do menino. Juntos descobrem que a vida real não basta.

A programação não para por aí. Às 16 horas tem o espetáculo teatral “Navegantes” com Deslimites Teatro e Cinema. O espetáculo é um passeio por riachos, rios e mares, mostrando a vida debaixo da água, com todos seus encantos e problemas, ressaltando a importância do saneamento básico para a preservação da natureza e da saúde dos seres humanos e animais.

Com informações da assessoria.