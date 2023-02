Homem é preso por torturar ex-companheira em Mundo Novo

Um homem de 25 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (24) por policiais da Delegacia de Mundo Novo, suspeito de praticar atos de tortura contra sua ex-companheira, na cidade que fica 469 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site local TV Sobrinho, no último domingo (19), o suspeito pulou o muro da casa da vítima, mesmo tendo sido proibido de se aproximar dela por medidas protetivas, e a ameaçou com uma faca no pescoço, além de agredi-la com socos e chutes.

O autor ainda arrastou a vítima pelos cabelos, queimou seu rosto com cigarro e passou fezes em seu rosto e cabelos. Após tomar conhecimento dos fatos, a Polícia Civil encaminhou a vítima ao hospital para exame de corpo de delito e comunicou o Juiz sobre os acontecimentos.

A prisão do suspeito foi decretada na última segunda-feira (17), e cumprida hoje (24). O homem já possuía diversas passagens policiais por crimes de violência doméstica e tráfico de drogas. Ele foi recolhido em uma das celas da cadeia pública local, onde aguarda autorização para sua transferência para a penitenciária.

O delegado responsável pelo caso indiciou o agressor pelos crimes de tortura e descumprimento de medidas protetivas de urgência, cujas penas somadas podem chegar a 10 anos.

Serviço

Central de Atendimento à Mulher: ligue 180, serviço do governo federal, que funciona 24h, todos os dias, onde são prestadas informações, orientações e feitas denúncias (que podem ser anônimas).

Em situações de urgência e emergência, quando uma agressão estiver acontecendo, ligue 190.

Todas as unidades da Polícia Militar e as Delegacias de Polícia Civil do Estado estão aptas a receber/orientar mulheres em situação de violência.

No site da Polícia Civil é possível fazer denuncia on-line através da Delegacia Virtual.

