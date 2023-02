Agrônomo de 22 anos morre em colisão frontal entre caminhonete e carreta

O agrônomo de 22 anos, Luiz Carlos Mirandola, veio a óbito, , na tarde de quinta-feira (24), após o veículo que ele conduzia, uma Fiat Toro, bater de frente com uma carreta ao invadir a pista contrária, na BR 158, na região conhecida como Lagoa Bonita, entre Paranaíba e Aparecida do Taboado

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Paranaíba, que atendeu a ocorrência, o jovem estava sem vida quando a guarnição de resgate chegou ao local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia científica também foram acionadas

A caminhonete que o jovem conduzia ficou totalmente destruída e foi parar às margens da rodovia. Já o condutor da carreta, homem de 59 anos, não sofreu nenhum ferimento e o veículo ficou com a frente amassada e foi parar no acostamento da pista.

Por conta da colisão, os policiais da PRF tiveram que atuar fazendo a preservação do local e a organização do trânsito de veículos, que ficou tumultuada. Luiz era natural de Ourinhos, interior de São Paulo e as causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

