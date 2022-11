PMR inicia “Operação Proclamação da República 2022” nas rodovias estaduais

O (BPMRv) Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, inicia hoje, às 18h, a Operação Proclamação da República 2022, prevista para se encerrar às 08h da próxima quarta-feira (16/11), com o intuito de reforçar o policiamento nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul durante o feriado.

Buscando prevenir ocorrências de acidentes de trânsito, garantir viagem tranquila e segura aos usuários das rodovias e preservar a vida das pessoas, assim como intensificar as fiscalizações e a repressão às violações às leis de trânsito, as ações serão realizadas nas dez bases operacionais do BPMRv espalhadas pelas diversas regiões do Estado, além das equipes Tático Ostensivo Rodoviário (TOR).

Os policiais também atuarão nas regiões que recebem alta concentração de público nessa época, como na cidade de Bonito e nas rodovias estaduais da região de Ponta Porã, Dourados e Chapadão do Sul.

Esses locais vão receber atenção redobrada durante o feriado por causa do aumento de fluxo de veículos. Rodovias que dão acesso aos locais de realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorre domingo, dia 13 de novembro, também terão fiscalização intensificadas.

O comandante do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, tenente-coronel Wilmar Fernandes, informa que “as equipes estarão atentas, dando o suporte necessário para que os usuários das vias tenham uma viagem tranquila e segura até o seu destino”.

“Para qualquer eventualidade disponibilizamos o telefone 198”, reforça o comandante. Segundo ele, as diversas viaturas estão orientadas a coibir o excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e embriaguez ao volante.

O policiamento ainda estará voltado ao combate a crimes de contrabando e descaminho, tráfico de armas e drogas, bem como captura de procurados pela Justiça e recaptura de foragidos do Sistema Penitenciário.