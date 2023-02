Motorista é autuado por transporte ilegal de carga de carvão em Nova Casa Verde

Em fiscalização fluvial no rio Anhanduí, a PMA (Polícia Milita Ambiental) flagrou um homem de 64 anos, transportando 54 m³ de carvão proveniente de madeira nativa, sem portar o DOF (Documento de Origem Florestal). A apreensão aconteceu em um posto de combustíveis no Distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, a 299 quilômetros de Campo Grande.

O motorista e proprietário do caminhão e da carga ilegal, morador em Nova Casa Verde, foi autuado administrativamente e recebeu uma multa de R$ 16.200,00.

Ele também responderá por crime ambiental, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção. A ação dos policiais ambientais é uma importante medida no combate ao desmatamento e ao comércio ilegal de produtos da flora nativa.

