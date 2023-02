Arara-canindé é resgatada de cerca elétrica por policiais ambientais

A PMA (Policia Militar Ambiental) de Aparecida do Taboado foi acionada, para resgatar uma Arara Canindé que estava presa em um cerca elétrica de uma casa, no Jardim Santa Luzia, em Aparecida do Taboado, a 468 quilômetros de Campo Grande.

Os Policiais foram ao local e constataram que a ave estava ferida e que não havia ninguém na residência. A equipe solicitou uma viatura de grande porte com escada do Corpo de Bombeiros e conseguiu contato com a proprietária da casa, que autorizou que os militares fizessem o que fosse necessário para o resgate.

Os policiais subiram no telhado da casa e perceberam que a arara apresentava ferimentos nas asas. Eles fizeram o corte de fios da cerca e a resgataram. A ave foi levada à clínica veterinária, que voluntariamente ajuda a PMA em casos de animais feridos.

Ao se recuperar a Arara será solta na natureza novamente.